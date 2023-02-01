Незначительное обновление массово выводит из строя смартфоны OnePlus

Компания Mobiltelefon сообщила, что телефоны OnePlus 9 Pro и 9 Pro перестали выпускаться сразу после выхода OxygenOS 13. F.19 обновления.

С годами наблюдается снижение качества, и все больше пользователей сталкиваются с новыми проблемами при обновлении прошивки.

После установки OxygenOS 13 F.19 владельцы флагманов 2021 получили “кирпичи”. Они просто не могут включить свои смартфоны. OnePlus не сразу отреагировала на жалобы пользователей, так как в это время был китайский Новый год. Прошивка была отозвана OnePlus, и пользователям настоятельно рекомендуется не устанавливать ее вручную.

Обновление затронуло флагманы девятой серии. Владельцев просят позвонить в сервисный центр, чтобы устройства были отремонтированы без потери данных. Для российских владельцев это решение недоступно.