Тело, разум и душа: гармония этих трех элементов принесет радость, счастье и здоровье

“Следи за своими мыслями…” В этой фразе скрыто все: духовное и физическое здоровье, положительные эмоции, ощущение счастья и гармонии. Люди в массе своей привыкли мыслить негативно, что немудрено. Бесконечный поток информации, стрессы и невозможность морально отдохнуть приводят к полной дисгармонии.

“Мои мысли – мои скакуны”

Один из важнейших способов достижения гармонии между разумом, душой и телом – контроль за своими мыслями. Человек должен понимать, о чем он думает, что притягивает в свою жизнь. Помимо этого необходимо уметь контролировать и наше отношение к другим людям.

Согласно различным мнениям и гипотезам, в человеческом разуме ежедневно возникает около 60 000 мыслей. И большая часть – примерно 48 000 – негативные. Какая уж тут гармония с самим собой, с ума бы не сойти от постоянной тревоги!

Думать позитивно

Заголовок не просто фраза. Это путь к успеху, повышению продолжительности жизни, улучшению самочувствия, здоровому телу и духу.

С одной стороны, переход на позитивное мышление кажется легким. С другой – он сложен, люди привыкли мыслить негативно и жить в постоянном стрессе. Однако умение следить за своими мыслями стоит дорого. В первую очередь оно несет спокойствие и гармонию с самим собой.

Как изменить мышление

Несколько советов по изменению мышления:

Благодарить за имеющееся. В бесконечной суете нам сложно остановиться и подумать, за что мы благодарны жизни. Здоровье, крыша над головой, наличие работы и качественной пищи, близкие люди рядом, любимые животные – список бесконечен. Для того чтобы мысленно поблагодарить жизнь, достаточно несколько секунд. В человеческой жизни много хорошего, сосредоточение на нем позволяет мыслить более позитивно. Отношение к самому себе. Если обратить внимание на отношение среднестатистического человека к собственной персоне, становится грустно. Люди не привыкли любить себя и хвалить за мелочи, а о том, чтобы сделать самому себе комплимент, и речи быть не может. Вот гнобить и ругать свою персону – всегда пожалуйста. Хватит! Пора пересмотреть отношение к себе. Обратить внимание на реакции на свой успех и неудачи, почаще хвалить себя. Это не эгоизм, это вполне нормальное, здоровое отношение к самому себе. Окружать себя позитивными людьми. Есть люди, улыбка которых похожа на солнечные лучи. От них просто исходит теплота и позитив, настроение улучшается при общении с этими людьми. Стоит почаще с ними общаться. Сосредоточение на решениях, а не проблемах. Порой проблемы наваливаются скопом и кажется, что выхода нет. Вместо того чтобы зацикливаться на проблемах, необходимо искать пути решения. Действовать в нужном ключе. Самое плохое, что может быть, – бездействие и уныние. Когда хочется сесть и ничего не делать, лучше поступить иначе – начать с малого. Например, если человек ищет работу, стоит начинать с обновления резюме. Пусть небольшой, но верный шаг к достижению конечной цели. Набраться терпения. Хочется, чтобы позитивные перемены в жизни происходили моментально. Но так не бывает, давайте запасаться терпением. Ожидание мгновенного успеха приводит к разочарованиям и негативному мышлению. Здесь и сейчас. Вчера прошло, завтра еще не наступило. У нас есть сегодня, поэтому сосредоточимся на наслаждении жизнью в настоящем и не будем нервничать из-за будущего. Долой перфекционизм. Никто не идеален, а желание постоянно быть лучше других приводит к сильнейшим нервным стрессам. Делать перерыв. Когда человек совершает ошибку, необходимо прощать себя и двигаться дальше. Если что-то не получается, лучшим вариантом станет перерыв в деятельности, набор сил и последующее движение вперед.

Изменение мышления – это настоящее путешествие, требующее определенных усилий. Но результат такого путешествия превзойдет все ожидания.