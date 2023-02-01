 

СБУ подтвердила сообщение о предъявленном обвинении в коррупции экс-главе департамента украинского Минобороны

01.02.2023, 15:18, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что предъявила обвинение в коррупции бывшему директору департамента государственных закупок Минобороны страны Богдану Хмельницкому из-за покупки некачественных бронежилетов.

«По материалам следствия, это должностное лицо закупило для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов более чем на 100 млн гривен (свыше 2,7 млн долларов). <…> В настоящее время, по материалам СБУ, чиновнику объявили о подозрении», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в полиции сообщило, что офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в коррупции бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, а также Хмельницкому и бывшему замглавы госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко. Всех их подозревают в незаконных действиях.

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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