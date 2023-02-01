 

Грузия согласовала с Европейским банком реконструкции и развития покупку российских вагонов для метро

01.02.2023, 15:18, Новости дня
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Мэрия Тбилиси решила не разрывать контракт с российским «Метровагонмаш» о закупке вагонов для метрополитена, а лишь внести изменения в него по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил вице-мэр грузинской столицы Ираклий Хмаладзе.

По словам Хмаладзе, Тбилиси не смог бы найти альтернативного поставщика вагонов за приемлемую цену, новый тендер вызвал бы подорожание закупки на 30–35%, поэтому были завершены переговоры с уже существующим поставщиком «Метровагонмашем», передает ТАСС.

Вице-мэр Тбилиси подтвердил, что интересы Грузии были максимально застрахованы и был согласован каждый этап, пункт соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Хмаладзе отметил, что по договору сначала в Тбилиси будут поставлены вагоны, и только потом будут перечислены деньги за их покупку. Также отмечается, что компания «Метровагонмаш» не находится под международными санкциями.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе в ноябре прошлого года сообщил, что из-за возможных санкций мэрия отказалась покупать вагоны метро у российской компании «Метровагонмаш», которая ранее выиграла соответствующий тендер Европейского банка реконструкции и развития.

Между тем российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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