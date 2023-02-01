 

Трутнев выразил соболезнования в связи с гибелью спортсмена Увицкого в зоне СВО

01.02.2023, 15:18, Новости дня
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Мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай Сергей Увицкий был настоящим патриотом и погиб, защищая Родину, соболезнования в связи с его смертью выразил вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО, сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ) Юрий Трутнев.

«Во время боевых действий в зоне проведения специальной военной операции погиб Сергей Увицкий, ушедший защищать нашу Родину в составе добровольческого отряда Российского союза боевых искусств (РСБИ) «Союз». Сергей был человеком невероятно сильным духом, настоящим патриотом, до последнего вздоха преданным своей стране. Он встал на защиту Родины, и погиб, как и положено герою и воину – при исполнении боевого задания. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Это огромная потеря для всех нас», – приводятся слова Трутнева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Увицкий – мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Японии и Абсолютного чемпионата Европы.

Перед отправкой в Донбасс Увицкий так прокомментировал свое решение: «Когда я был действующим спортсменом, у меня в первую очередь всегда было ощущение, что я выступаю за Россию. Многие меня спрашивают, присутствует ли чувство страха. Отвечу, что у любого здравомыслящего человека чувство страха присутствует, но мы, спортсмены, научились переводить страх в состояние боевой готовности. Уверен, что каждый с этим справится и победа будет за нами».

Добровольческий отряд РБСИ «Союз» вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств. Отряд объединил бойцов-добровольцев из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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