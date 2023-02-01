 

Скандалы: Какие-то чудеса: юрист Баханович прокомментировала решение суда о возвращении ее иска к Беглову

01.02.2023, 15:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте петербургского суда появилась информация, что иск к губернатору Петербурга Александру Беглову о блокировке доступа к странице «ВКонтакте» возвращен заявителю

Об этом рассказала инициатор иска, юрист Ирина Баханович.  В своем Telegram-канале Баханович в написала, что ее иск возвращен с формулировкой — «в производстве суда имеется дело по спору между теми же сторонами».

«Какие-то чудеса, на сайте задним числом отразились сведения, что заявление возвращено, так как, ВНИМАНИЕ, имеется дело по спору между теми же сторонами. Во-первых, это не так. Во-вторых, где определение суда? Согласно ГПК РФ мотивированное определение должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами», – уточняет юрист.

Баханович поступил в суд 12 января 2023 года. Речь идет об ограничении доступа к личной странице губернатора Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте». Баханович тогда предположила, что ее исковое заявление вернут под надуманным предлогом или оставят без движения.

В настоящее время в суде действительно находится еще один иск юриста к Беглову и Комитету по благоустройству, но он касается ненадлежащей уборки снега и наледи в Петербурге.

Ольга Смирнова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01.22 / Ученые разработали тест, позволяющий оценить прожитую жизнь

27.07.22 / Реконструкция ЗИЛа станет образцом для развития промзон Москвы

17.01.22 / Синоптик предупредил о неприятном погодном сюрпризе на Крещение

09.07.21 / Белла Хадид рассекретила своего нового бойфренда

13.05.22 / Мнение: Финляндию захватили нацисты?

16.06.22 / На первом участке Бирюлевской линии метро организуют три пересадки

02.09.21 / Туника на осень: легко сочетается с элегантными брюками и скрывает нежелательный живот

22.11.22 / Кадр дня: Софья Лебедева снялась во втором сезоне сериала “Викинги: Вальхалла”

16.02.21 / С 1 июня дислокация «штрафующих камер» станет государственной тайной

11.01.23 / “Невеста”: 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика