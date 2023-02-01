Скандалы: Какие-то чудеса: юрист Баханович прокомментировала решение суда о возвращении ее иска к Беглову

На сайте петербургского суда появилась информация, что иск к губернатору Петербурга Александру Беглову о блокировке доступа к странице «ВКонтакте» возвращен заявителю

Об этом рассказала инициатор иска, юрист Ирина Баханович. В своем Telegram- канале Баханович в написала, что ее иск возвращен с формулировкой — «в производстве суда имеется дело по спору между теми же сторонами».

«Какие-то чудеса, на сайте задним числом отразились сведения, что заявление возвращено, так как, ВНИМАНИЕ, имеется дело по спору между теми же сторонами. Во-первых, это не так. Во-вторых, где определение суда? Согласно ГПК РФ мотивированное определение должно быть вынесено в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд и вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами», – уточняет юрист.

Баханович поступил в суд 12 января 2023 года. Речь идет об ограничении доступа к личной странице губернатора Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте». Баханович тогда предположила , что ее исковое заявление вернут под надуманным предлогом или оставят без движения.

В настоящее время в суде действительно находится еще один иск юриста к Беглову и Комитету по благоустройству, но он касается ненадлежащей уборки снега и наледи в Петербурге.

Ольга Смирнова