 

Рами Малек дебютирует как режиссер — актер готовится к съемкам хорррора

01.02.2023, 14:20, Разное
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Актер Рами Малек, наиболее известный по фильмам “Богемская рапсодия” и “Не время умирать”, попробует свои силы в режиссуре. О его дебюте стало известно из материала французского журнала Madame Figaro. Недавно актер снялся в рекламе Cartier, так что первым делом интервьюер расспросил его о сотрудничестве с брендом. Затем Малек рассказал о своей карьере. 

По словам Рами, съемки нового фильма будут проходить исключительно ночью. Действие проекта охватит всего один вечер в Лос-Анджелесе, родном городе Малека. Артист не стал раскрывать дополнительных подробностей, однако признался, что также выступит автором сценария. В основу картины ляжет авторский подкаст актера под названием “Blackout”.

Я хотел бы снимать в местах, которые не показывают в кино. Но в то же время я не хочу раскрывать свои любимые места. С Полом Томасом Андерсоном мы оба выросли там и часто ссоримся. Я говорю ему: “Это ты показываешь в кино все наши секретные места, а потом мы не можем туда вернуться!”, – рассказал он.

По словам Малека, он находится на полпути к реализации своего проекта. Кроме того, Малек выступит продюсером боевика в духе “Беглеца” или “Идентификации Борна”. Съемки фильма начнутся в марте 2023 года в Париже. Работу над этим проектом актер охарактеризовал как мечту.

К слову, многие актеры в последнее время пробуют свои силы в режиссуре. Например, недавно стало известно, что звезда “Сумерек” Кристен Стюарт снимет три музыкальных видео для группы Boygenius. 


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