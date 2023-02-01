10 идей на первую неделю февраля: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск

Москва: фестиваль пельменей в ресторане «Матрёшка»

Пельменный праздник живота здесь уже начался и продлится до 19 февраля, но почему бы не начать дегустировать предложенные Владом Пискуновы блюда уже в эти выходные? Тогда можно успеть до конца фестиваля перепробовать все разновидности, а их немало: «Сибирские» с говядиной, свининой, бараниной, курятиной, костным мозгом и попкорном из гречки, «Охотничьи» с мясом лося, кабана и оленя, веганские кундюмы с квашеной капустой и грибами, рыбные с северной щукой, «Дальневосточные» с кальмаром, магаданской креветкой и неркой… Все пельмени во время фестиваля стоят по 690 руб., а в качестве комплимента подается рюмка ледяной водки.

Пельмени “Охотничьи”Пельмени с перепелкой и тыквой

Москва: совместный ужин ресторана Flør и паназиатского бистро Chō

Этот ужин двух шефов, который состоится 2 февраля, объединит европейскую кухню от Тимофея Сулимы и азиатскую от Владислава Породни. Стоимость сета из семи блюд с алкогольным пейрингом – 7000 руб. В качестве закусок гостям предложат хамачи с фенхелем и шисо, авокадо с вареньем из томатов, гедза с мраморным цыпленком, васаби кидзами и таре, капусту со сметаной из кешью. На горячее подадут палтус с устричным листом и нори, а на десерт подготовили лимон Cho, который удивит и вкусом, и подачей. Комплиментом станет общение с самими шефами и другими членами команды.

Капуста со сметаной из кешьюГедза с мраморным цыпленком

Москва: винный четверг в ресторанах “Кофемания”

Не только 2 февраля, но и по другим четвергам избранные позиции вин и шампанского, в том числе редкие, тут можно заказать по привлекательным ценам. Шеф-сомелье «Кофемании» Галина Будникова значительно расширила ассортимент этих избранных – игристых, красных, розовых и белых. Из Германии прибывает Spatburgunder Vulkangestein, из Италии – Gavi dei Gavi Etichetta Nera, из Австрии – Rose Birgit Braunstein. Особое место в винном предложении отвели шампанскому, которое по четвергам становится гораздо доступнее, например, спеццена на бутылку R&L Legras Cuvee Hommage Grand Cru Brut – 12900 руб. В «Грандъ Кофемании» берите немецкий рислинг Ruppertsberger, испанское игристое Cava Blanc de Blancs и пино нуар от Рема Акчурина. В ресторанах «Грандъ Кофемания» и «Кофемания» в БЦ Arcus к вину подготовили специальные закуски: карпаччо из мяса сухого созревания, сет из четырех видов маслин и оливок, сырную тарелку, артишоки и осетровую икру.



Москва: киносеансы в кафе «Публика»

На этой неделе 2 и 5 февраля здесь пройдут традиционные кинопоказы известных картин 1950-х. Для полного погружения в атмосферу тех лет фильмы будут идти на языке оригинала с субтитрами. Обе картины – выдающиеся мюзиклы. В четверг можно будет посмотреть «Поющие под дождем» с Джином Келли, а в воскресенье – «Шербурские зонтики» с Катрин Денёв. Если вы по какой-то причине еще не видели этот трогательный фильм о девушке, мечущейся между любовью и стабильностью, обязательно посмотрите! Начало сеансов в 20:00, а вместо попкорна – к вашим услугам кухня и бар «Публики».

Кадр из фильма “Шербурские зонтики”Киносеанс в кафе “Публика”

Москва: день рождения бара Bijou и пижамный кинопоказ

Французский бар по случаю своего дня рождения объявляет 3-5 февраля «выходными парижской роскоши»: в пятницу и субботу пройдут шумные вечеринки в стиле la belle époque, а в воскресенье состоится «пижамный» кинопоказ картины Люка Бессона «Такси». Шумную часть дня рождения будут сопровождать разливанное море игристого, коктейли на его основе, знаменитая щавелевая настойка, отборные устрицы Касабланка, pâté en croûte с фуа-гра, тартар из говядины с черным трюфелем и праздничный торт от шефа. После живого выступления арфистки за пульт встанут DJ EZZA, в субботу – DJ Vlad V!be, которые смешают фанк, хип-хоп, хаус, плавно переходящие в Меладзе. А для тихого похмельного воскресенья, когда можно прийти в бар действительно в пижаме, помимо киношедевра для гостей заготовят «Кровавую Мэри» и целительный супчик с секретным ингредиентом.

Шумная часть дня рождения – 3 и 4 февраляТихая часть – 5 февраля

Москва: шоу по разделыванию тунца в Novikov Restaurant & Bar

Вечером 3 февраля в обновленном паназиатском ресторане при всем честном народе суши-шеф Яков Ким будет разделывать 80-килограммового тунца, привезенного прямиком из Японии. После такого шоу он приготовит и подаст гостям блюда специального меню с использованием этого тунца: тартар, поке, севиче, сашими салат, зеленый салат с тунцом и спаржей, два суши-сета и роллы, а на горячее – стейк из тунца на гриле. В этот вечер в качестве комплимента каждый получит коктейль в подарок.

Тунец, доставленный из ЯпонииТартар из тунца с черной икрой

Сочи: невинные встречи в ресторанном комплексе D.O.M.

«НеВинные встречи» – это ужины, проходящие под чутким руководством шеф-сомелье Александры Палеевой и посвященные локальным винам новой волны. В пятницу 3 февраля его участников ждет встреча с шестью отборными винами Karas от виноделов Terras de Armenia. Произрастающий на вулканических почвах виноград дает вину богатый аромат и насыщенный цвет, очевидные даже для неофитов, а о более тонких органолептических нюансах расскажет Александра. Чтобы вина лучше раскрылись и предстали в своем наилучшем звучании, бренд-шеф ресторана Ашер Комаев подобрал к ним гастрономическое меню, в которое вошли кальмар с зеленым голландским соусом и спаржей, сливочная устрица с черным круассаном, зеленое рагу в ореховом соусе, филе телятины с грушей Конференс и рябиной, копченое ребро с трюфельной пастой и льняными чипсами, а также десерт от шеф-кондитера Назгуль Абиковой «Сладкое сердце Армении», который будет сопровождать коктейль «Золото Арарат». Стоимость ужина – 5000 руб.

Санкт-Петербург: пикник «Китайский Новый год» во дворе отеля «Гельвеция»

В пятницу 4 февраля гостей уютного дворика на ул. Марата ждет очередной тематический пикник. Он будет посвящен сразу двум восточным праздникам – китайскому Новому году и Празднику фонарей. Традицию зажигать красные фонарики в знак уважения к Будде в 15-й день первого месяца года по лунному календарю заложил еще в Х веке император династии Хань Мин-Ди. Это одно из самых колоритных празднеств: китайцы устраивают фейерверки, зажигают в домах и отправляют в небо красные фонарики, а по улицам гуляют разноцветные драконы и львы. Фонари и гирлянды, танцующий огненный дракон, шоу барабанщиков и 7 станций с разнообразной азиатской едой создадут в этот вечер по-настоящему аутентичную атмосферу (несмотря на то, что наша традиционная елка пока еще стоит во дворе отеля, она дополнится второй – от Erborian). Бренд-шеф «Гельвеции» Александр Богданов будет принимать рестораны Made in China, NAMA, азиатскую пекарню Kuta от Chang Cafe, MAD Asian BBQ и Maneki Neko Ramen Bar – еды и коктейлей хватит на всех!

Двор отеля “Гельвеция”, украшенный по-европейски, на один день превратится в китайский дворик

Москва: китайские бранчи в ресторане «Турандот»

В столице на Праздник фонарей рекомендуем приходить именно в «Турандот». Здесь дворик находится под крышей, и он тоже очень европейский – с помпезной колоннадой и римскими статуями – что не мешает ему 4 и 5 февраля превратиться в китайский. В честь Черного водяного кролика Красный дракон исполнит свой танец, а потом настанет черед наслаждаться самым обильным в столице, специальным паназиатским бранчем с ярко выраженным китайским акцентом. На галерее под сводами ресторана-дворца будут выставлены больше ста блюд! Шеф Дмитрий Еремеев будет угощать фирменными дим-самами с говядиной, лососем и гребешком, крабом и трюфелем, паровыми бао с хрустящей уткой и зеленью, с семгой и овощами, грандиозными и очень аутентичными утками по-пекински, которых при вас разделает команда поваров… Для юных гостей, как тут принято, запланированы отдельное меню бранча и развлекательная «китайская» программа. Бранчи пройдут в субботу и воскресенье с 13:00 до 17:30, стоимость 6950-7750 руб. (с алкоголем или без), для детей до 12 лет – 2700 руб., а до 3 лет – бесплатно.

Дим-самы в ресторане “Турандот”

Красноярск: зимний гастрономический сет в ресторане 0.75 please

Февраль суров – но сибирякам не страшны никакие морозы, они готовы всячески иронизировать по этому поводу, проявляя недюжинную фантазию. К примеру, суперкреативный шеф Александр Кучеров предложил гастрономическое видение холодов в новом сете, который назвал «Заморозки». На наш взгляд, это не заморозки, а настоящие лютые морозы – настолько много в этих 6 подачах суровой русской зимы, ледяной хрусткости и трепетно хранимого на ветру тепла. Огуречный сабайон с икрой хариуса шеф покрывает колким «инеем», гратен с картофельной эспумой и красной икрой – «снегом, который не растает», а черное яблоко с тартаром из утки и фундуком визуально «подмораживает», словно его прихватило ночными заморозками. Следуя своей поварской концепции, Александр основывает каждое блюдо на собственных ассоциациях и опыте. Вспоминая детство, воющий ветер за окном и сугробы выше головы, шеф подает жаркое из ягненка и топинамбура в горшочках, ставя рядом керосиновую лампу – символ тепла и уюта в деревенском доме бабушки. Еще больше согревающего позитива появляется к десерту с оптимистичным названием «Оттепель», когда тонкая медовая льдинка на сорбе из глинтвейна с соком каламанси начинает таять прямо на глазах.

Гастрономический сет “Заморозки”Огуречный сабайон с икрой хариуса “Изморозь”Тартар “Урожай, оставленный в садах”Десерт “Оттепель”