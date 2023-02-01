Естественность, нежность, женственность: главные тенденции свадебного макияжа на 2023 год

Если вы готовитесь к свадьбе, то вам наверняка будет интересно узнать о новых трендах в плане свадебного макияжа. Безупречный мейкап еще больше преобразит ваш образ, сделав его сногсшибательным. Вот на какие тенденции стоит обратить внимание.

Сияющая кожа

Еще совсем недавно в моде была матовая кожа. Сегодня же в тренде сияющая, «сочная» кожа. Это означает, что перед нанесением макияжа необходимо обязательно произвести чистку лица, увлажнить его. С этой задачей хорошо справится сыворотка. Уже на чистую и увлажненную кожу наносите такую основу, которая создаст тонкую пленочку, обеспечивающую сияние. Суть заключается в том, чтобы сделать макияж без макияжа: чтобы тонального крема совсем не было видно, а ваша кожа выглядела здоровой и бархатистой.

Аккуратное скульптурирование лица

Скульптурирование — то, что позволяет чуть подкорректировать овал лица. Не перебарщивайте с этой техникой и не пытайтесь «нарисовать» себе новое лицо. Ваша цель — выделить и сделать более четкими черты лица.

Самый безопасный и удачный вариант — это нарисовать тройку. Начать с висков, потом опуститься к скулам и затем к челюсти. Используйте кремовый финиш и обязательно закрепляйте макияж. Не забывайте, что на торжестве вам, скорее всего, придется часто обниматься и целоваться, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы косметика оставалась на месте, а не размазывалась по лицу.

Хайлайтер для увеличения объема

Раньше хайлайтер наносили на те участки на лице, куда по идее должен был падать естественный солнечный свет. Сейчас наметился другой тренд. Хайлайтер используется для придания дополнительного объема тем или иным участкам.

Наносите средство на «стратегические» важные точки на лице. К таким относятся надбровные дуги, виски, переносица. Однако будьте осторожны и не перебарщивайте с использованием хайлайтера. Ваш макияж на свадьбе должен быть максимально естественным, незаметным, а не театрально-драматическим. Откажитесь от чрезмерного использования любых косметических средств.

Тени землистых оттенков

В прошлом году были в моде радужные и перламутровые тени для век. В этом году в моду входят тени с оттенком металлик с голографическим эффектом. Они сделают ваш образ более самобытным и оригинальным.

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Также в тренде — тени для век землистых оттенков. Это серые, бронзовые, коричневые, серо-коричневые цвета.

Если вам больше нравится вневременная классика, тогда можете остановить выбор на макияже смоки-айс. Дымчатый макияж будет актуален в контексте свадебного макияжа. Однако и здесь помните об умеренности. Не допускайте небрежного эффекта, как будто вы пришли на свадьбу со вчерашним мейкапом.

Цветная подводка для глаз

Чтобы сделать взгляд более выразительным, используйте подводку для глаз. С помощью этого же инструмента можно придать глазам миндалевидную, чуть более раскосую форму. Однако рисовать толстые стрелки не надо. Нужно сделать так, чтобы подводки практически не было видно. Однако данное правило касается черной и коричневой подводки.

Оригинальный тренд текущего года — это цветная подводка. Откажитесь от черного или коричневого цвета в пользу более яркого и насыщенного оттенка, если хотите сделать образ более запоминающимся. Вы можете рисовать одну линию, а можете сделать прерывистую, наподобие пунктирной. Рассмотрите вариант нанесения подводки не по линии роста ресниц, а на сантиметр ниже или выше.

Еще один креативный вариант — провести две линии с помощью подводки. Эти линии могут быть разных цветов, располагаться как близко, так и на определенном расстоянии друг к другу.

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Макияж в розовом

Еще один тренд 2023 года — это макияж в розовых тонах. Суть заключается в том, чтобы подобрать тени для век и губную помаду одного оттенка. Также следует подумать об использовании румян. Исходя из данной концепции, они должны быть розоватыми: ближе к пыльной розе, а не к кирпичному оттенку.

Подобный макияж будет особенно уместен для юных невест, которые выбрали для себя традиционный образ Золушки или принцессы в пышном свадебном платье-«зефирке».

Длинные ресницы

Длинные ресницы размера XXL по-прежнему не выходят из моды. Каким образом добиваться нужной длины, решайте сами. Вы можете наклеить искусственные ресницы самостоятельно, а можете нарастить их у мастера. Если у вас от природы длинные ресницы, тогда вы можете еще больше их удлинить с помощью соответствующей туши для ресниц.

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В случае использования цветных теней для век можно подумать о цветной туши для ресниц. Любительницам нестандартных креативных луков придутся по душе ресницы белого цвета, как у Снежной королевы.

Безупречные брови

Откажитесь от очень толстых или чрезмерно тонких бровей. Не пытайтесь искусственно придать бровям ту или иную форму. Ваша цель — это просто натуральные ухоженные брови. В данном случае подойдут процедуры ламинирования или микроблейдинга. Либо вы можете привести брови в порядок своими силами. К примеру, расчесать их и чуть подкрасить карандашом.

Полные и сочные губы

Откажитесь от использования матовой помады. Ваши губы должны быть влажными и сочными. Среди фаворитов в плане оттенков губной помады – розовый, красный или нюдовый. Можете использовать один лишь прозрачный блеск. Или рискните и покройте губы сатиновой губной помадой.

В тренде также полные губы. 3Д-объема можно добиться, используя правильную технику макияжа губ.

Украшение камнями и блестками

Чтобы получить эффектный вечерний макияж, не отказывайтесь от украшений стразами и блестками. Например, блестки вы можете прикрепить по линии роста ресниц, особенно если ресницы у вас наклеенные или наращенные. Стразы можно зафиксировать прямо на коже, например в области скул.