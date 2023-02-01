В тренде и освежает образ: 10 идей окрашивания балаяж в оттенках блонда

В нынешнем сезоне окрашивание в технике балаяж находится в тренде. Его популярность не случайна, ведь волосы выглядят более естественно, они блестят и переливаются, балаяж в оттенках блонда однозначно освежает образ. Рассмотрите оригинальные варианты окрашивания и выберите тот, который вам больше нравится.

Медово-русый на каштановых волосах

Если у вас от природы волосы с оттенком коричневого, этот вид окрашивания станет идеальным выбором. Наверняка вы относитесь к дамам теплого типа, поэтому медовые оттенки однозначно вам пойдут. Волосы смотрятся просто великолепно, блеск, плавный органичный переход от темного к светлому выглядит потрясающе.

С оттенками серебра

Также очень оригинальный тип окрашивания, который подходит шатенкам. Переход от темных волос к более светлым серебристым (оттенок монет) выглядит максимально натурально и привлекательно. Создается впечатление, что волосы слегка выгорели на солнце или с проседью, которая сегодня снова в тренде.

На многослойной прическе (главное фото)

Если вы хотите, чтобы многослойная прическа смотрелась максимально привлекательно, выберите этот тип окрашивания. Он визуально добавляет объема и придает движение каждому слою. Волосы смотрятся здоровыми, шелковистыми и блестящими, что является неоспоримым плюсом.

Омбре от коричневого до светлого

Если вы мечтаете придать волосам естественную красоту, остановите свой выбор на этом варианте. Создается впечатление перехода от более темных корней до светлых кончиков, которые успели выгореть на солнце. Такая прическа освежает образ и делает его более стильным и оригинальным.

Бежевый блонд

Если от природы ваши волосы черные или очень темные, вы можете их слегка освежить. Не стоит добиваться идеально белых или пепельных прядей, остановите свой выбор на бежевом оттенке. Во-первых, он смотрится более естественно (эффект выгоревших волос), во-вторых, вы не повредите свои локоны при окрашивании, поскольку балаяж является одним из самых щадящих его видом, а данный вариант не требует чрезмерного осветления.

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Мягкий нейтральный балаяж

Такой вариант также идеально подойдет брюнеткам, которые хотят добавить волосам немного золотистого блеска. Волосы выглядят просто восхитительно, они будут переливаться не только на солнце, но и при дневном, а также электрическом свете.

Грибной блонд

Грибные оттенки в течение последних лет находятся на пике моды. Поэтому у вас есть замечательная возможность выбрать себе один или несколько таких оттенков для окрашивания. Подойдут естественные черные или темно-каштановые волосы, которые можно частично осветлить и придать прядям оригинальные грибные (бежевые в сочетании с серыми) оттенки.

Песочно-русый оттенок

Очень теплый, милый и естественный оттенок, который смотрится просто восхитительно. Волосы выглядят здоровыми, визуально добавляется объем и просматривается естественное движение каждой волосинки, которая находится на своем месте. Отличным выбором будет сделать прическу пляжные волны, которая при таком окрашивании смотрится очень стильно.

Теплый блонд

Также отличный вариант для натуральных темных волос, цвет которых сохраняется у корней и постепенно исчезает, переходя в теплый светлый оттенок. Волосы смотрятся пышными и объемными при любой структуре. Локоны привлекательны, однако прямые волосы также не уступают в красоте. При таком окрашивании любая прическа станет привлекательной.

Бронзовый балаяж

Если вы не готовы к более яркому частичному осветлению, есть смысл выбрать бронзовый балаяж. Светлые волосинки и пряди не будут столь яркими, и они гармонично впишутся в концепцию ваших натуральных темных волос. Блеск и шелковистость локонам обеспечены, и в этом есть гарантированное преимущество.