Политолог Шеслер: Зеленский антикоррупционными чистками добивается полного доверия США

Зеленский и его команда сейчас пытаются убрать всех, кем ранее были недовольны Соединенные Штаты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о ряде обысков по подозрению в коррупции у ряда крупных бизнесменов Украины.

«Зеленскому сегодня надо заручиться полной поддержкой США. Этим и объясняется очередная волна якобы антикоррупционной борьбы. Чисткам подвергаются те люди, которые долгое время воспринимались негативно истеблишментом США», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Так, Коломойский давно раздражает Вашингтон. Причина тому – его попытки выйти из ранга олигархов и перенести свою деятельность на территорию Штатов. Кроме того, недовольны им были и «соросята», которым также не нравился Арсен Аваков», – обращает внимание собеседница.

«Примечательно, что саму по себе коррупцию в Украине фактически взрастил Вашингтон. Но потом Штатам это надоело. Так что «чистки» закончатся нескоро. Уже сейчас идут обыски у бизнесмена и политика Столара – одного из самых крупных застройщиков Украины, а также у экс-директора департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкого. Все это звенья одной цепи», – добавила она.

Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.

Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.

Также РИА «Новости» сообщают об обысках у украинского бизнесмена, депутата парламента Вадима Столара. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал, что того подозревают в финансировании терроризма.

Обыски проводятся и у экс-директора департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, информирует в среду украинское издание «Страна». В частности, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на 123 млн гривен (более 3,3 млн долларов).

Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.

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