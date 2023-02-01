 

В Литве предложили заменить русский язык в школах польским

01.02.2023, 13:57, Новости дня
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Общеобразовательные школы Литвы могли бы больше предлагать ученикам выбрать польский язык вместо русского в качестве дополнительного, сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Считаю такой выбор очень хорошим. Надеюсь, что вторым иностранным учащимися будет выбираться не русский язык, а польский», – передает ТАСС ее слова.

По ее словам, школы должны расширить предложение по изучению второго иностранного языка, но сейчас наблюдается техническая нехватка учителей, которые могли бы преподавать другие языки.

При этом категорически против русского языка она не настроена. Сама Шимоните добавила, что выучила русский во дворе в детстве и язык ей в жизни пригодился.

Число постоянно проживающих в Литве русских составляет 5% от общего числа населения, поляков – 6,5%, белорусов – 1,2%.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что нет причин бороться с русским языком и литературой из-за событий на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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