Румыния начала поставку дров испытывающей нехватку газа Молдавии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Первая партия дров из Румынии доставлена в Молдавию в связи с нехваткой и дороговизной газа для отопления, поступившая партия будет бесплатно распределена среди жителей пенсионного возраста, сообщило министерство окружающей среды Молдавии.
По сообщению ведомства, 2,1 тыс. куб. м дров из Румынии были приобретены Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и прибыли в Молдавию, передает ТАСС.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.
До этого в Молдавии предложили использовать навоз вместо газа.
Напомним, Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. В республике взлетел спрос на дрова.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет