Румыния начала поставку дров испытывающей нехватку газа Молдавии

Первая партия дров из Румынии доставлена в Молдавию в связи с нехваткой и дороговизной газа для отопления, поступившая партия будет бесплатно распределена среди жителей пенсионного возраста, сообщило министерство окружающей среды Молдавии.

По сообщению ведомства, 2,1 тыс. куб. м дров из Румынии были приобретены Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и прибыли в Молдавию, передает ТАСС.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.

До этого в Молдавии предложили использовать навоз вместо газа.

Напомним, Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. В республике взлетел спрос на дрова.

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