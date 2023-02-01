 

Румыния начала поставку дров испытывающей нехватку газа Молдавии

01.02.2023, 13:57, Новости дня
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Первая партия дров из Румынии доставлена в Молдавию в связи с нехваткой и дороговизной газа для отопления, поступившая партия будет бесплатно распределена среди жителей пенсионного возраста, сообщило министерство окружающей среды Молдавии.

По сообщению ведомства, 2,1 тыс. куб. м дров из Румынии были приобретены Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев и прибыли в Молдавию, передает ТАСС.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии в условиях энергетического кризиса запретила перевозку дров ночью ради борьбы с незаконной вырубкой лесов.

До этого в Молдавии предложили использовать навоз вместо газа.

Напомним, Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. В республике взлетел спрос на дрова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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