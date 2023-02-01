 

Сообщил мошенникам код от банка: Абрамович рассказал, как преступники украли у него более 2 млрд фунтов

01.02.2023, 13:33, Разное
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Миллиардер Роман Абрамович стал жертвой телефонных мошенников – преступники позвонили ему от имени сотрудников Королевского банка Шотландии, в котором у бизнесмена был открыт счёт на крупную сумму.

Мошенники сообщили ему, что система безопасности зафиксировала несанкционированный доступ в онлайн-банк и Абрамовичу необходимо «защитить свой депозит».

«На этом счету лежало 2,3 миллиарда фунтов, которые я получил после продажи «Челси». Эти деньги я планировал передать в фонд восстановления Украины, но теперь не знаю, что делать», – рассказал предприниматель журналистам.

Источник газеты The Times в Скотланд-Ярде сообщил, что средства были переведены несколькими транзакциями на одну из криптовалютных бирж, на которой злоумышленники приобрели биткоин на всю сумму. Далее средства были выведены на анонимные кошельки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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