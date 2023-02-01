“Вырезали”: объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина*

В последнее время Максим Галкин* резко сдал. Фанаты отмечали, что артист как-то обрюзг и зарос щетиной. Вероятно, это связано с тем, что при таком бешенном ритме работы юморист поистаскался и изменился внешне.

Работа Галкина* теперь связана только с бесконечными концертам. Никаких телевизионных шоу и съемок в кино, как в России, у него за границей нет. На днях на ТНТ в эфир вышло кино “Эдуард Суровый. Слезы Брайтона”, из которого вырезали сцены с участием российского телеведущего Ивана Урганта и признанного иноагентом комика Максима Галкина*, а также с Ларисой Рубальской, сообщает ОСН.

Почему так решили сделать, пока не ясно. Но не секрет, что муж Аллы Пугачевой является противником действий России и всячески ее критикует. Иван Ургант не высказывает открыто свою негативную позицию, однако все же в день начала спецоперации 24 февраля он опубликовал в своем аккаунте черный круг и обозначил свое отрицание происходящего.

Ранее сообщалось, что на российских больших экранах выйдет фильм “Праведник” с участием актрисы Чулпан Хаматовой, которая покинула Россию и критикует ее из-за рубежа. При этом фильм повествует о подвиге офицера Красной армии, который во время Великой Отечественной войны спас две сотни евреев. Картина снималась в 2021 году, когда Чулпан Хаматова еще работала в России и получала здесь большие деньги.

*Признан в РФ иностранным агентом