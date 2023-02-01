 

В Подмосковье семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

01.02.2023, 13:03, Разное
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В Павловском Посаде Московской области семилетняя девочка провалилась под лед реки Клязьмы. Как сообщает телеканал “360”, труп девочки обнаружили недалеко от берега.

29 января школьница ушла к подруге, а на обратном пути, вероятно, захотела срезать путь по льду реки. Однако он не выдержал, и она провалилась в воду. По данным Пятого канала, все это время ребенка искали сотрудники МЧС и добровольцы. В итоге тело ребенка обнаружили водолазы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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