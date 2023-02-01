Почему Эмили Ратажковски сохранила обручальное кольцо после развода с мужем

31-летняя Эмили Ратажковски так и не рассталась со своим обручальным кольцом после развода с кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Она активно налаживает личную жизнь, однако до сих пор иногда надевает украшение, подаренное бывшим. В эфире нового выпуска авторского подкаста “High Low” модель пояснила, что не считает разрыв с супругом чем-то катастрофическим, и кольцо не вызывает у нее неприятных ассоциаций — к нему Эмили относится, как к обыкновенному аксессуару, дополняющему повседневные аутфиты.

Каждый раз, когда я слышу историю о разводе или смотрю новости, я будто должна напоминать себе: “О, как это печально’. А я, наоборот, говорю людям: “Молодцы, что развелись”, – отметила звезда. – Я знаю, что многие люди долгое время терпят несчастливый брак, потому что слишком боятся развода. Не думаю, что это хороший вариант.

Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард рассталась в июле прошлого года, и уже в начале сентября супермодель подала документы на развод в Верховный суд Манхэттена. Журналисты утверждали, что Ратажковски бросила мужа из-за неверности, и она сама позже косвенно подтвердила эту информацию. У Эмили и ее бывшего есть общий ребенок — годовалый сын Сильвестр, которого звезда частенько показывает в своих социальных сетях.

Замуж за кинопродюсера Эмили вышла в феврале 2018 года, но роскошным золотым кольцом с бриллиантом “Принцесса” весом около двух карат и грушевидным бриллиантом весом три карата впервые похвасталась лишь несколько месяцев спустя.