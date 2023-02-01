“Я был чертовски зол”: Эштон Катчер рассказал о проблемах в браке с бывшей женой Деми Мур

44-летний Эштон Катчер стал героем цифровой обложки нового номера Esquire и дал изданию развернутое интервью, в котором подробно рассказал о личном, в том числе, об отношениях с бывшей супругой Деми Мур. По словам актера, ему было трудно исполнять роль отчима взрослых дочерей Мур от брака с Брюсом Уиллисом. Ведь когда Катчер взял их под свою опеку, он был немногим старше падчериц. На тот момент Эштону было всего 26 лет, в то время как старшей Румер едва исполнилось 12.

Мне было 26, а я нес ответственность за 8-летнего, 10-летнего и 12-летнего ребенка. Вот как, должно быть, некоторые родители-подростки живут свои лучшие 20… – сказал актер. – Но я люблю детей. И я бы не женился на женщине, у которой трое чад, если бы не любил их.

Также Катчер рассказал о трагедии, которую они пережили вместе с бывшей супругой. Они могли бы завести общего ребенка, однако через 6 месяцев после новостей о беременности у Деми случился выкидыш.

Потерять ребенка, который, как ты думаешь, у тебя будет, и который уже на подходе, очень и очень больно, – с горечью признался Катчер. – Каждый справляется с этим по-своему. И по какой-то причине я должен был получить этот опыт.

Кроме того, актер признался, что не обрадовался мемуарам Деми, которые та выпустила в 2019 году. По словам Катчера, он был “чертовски зол” на бывшую. После выхода автобиографии папарацци преследовали его буквально повсюду.

Я наконец-то добрался до того места, где рассказывается про меня и Милу [Кунис]. А на следующий день папарацци уже караулят наших детей у школы, – вспомнил он.

Эштон Катчер и Деми Мур поженились в 2005 году. Влюбленных осуждали из-за солидной разницы в возрасте (Деми старше Эштона на 15 лет), однако для актеров общественное мнение не стало преградой. Они прожили вместе более 8-ми лет и развелись в 2013 году.

История отношений Катчера и Милы Кунис берет начало с момента развода актера с бывшей женой. В феврале 2014-го пара объявила о помолвке. В том же году Кунис родила дочь Уайтт Изабель Катчер. А 30 ноября 2016 года Мила и Эштон стали родителями во второй раз — у пары родился сын Димитрий. Недавно супруги вместе с детьми переехали в новый дом в Лос-Анджелесе площадью в 24 тысячи квадратных метра, который строили в течение пяти лет.

В августе прошлого года Эштон откровенно рассказал о борьбе с васкулитом – редким аутоиммунным заболеванием, которое влечет за собой воспаление кровеносных сосудов. Диагноз актеру поставили еще в 2020-м, и он сразу же приступил к лечению, ведь болезнь могла привести к кошмарным последствиям — повреждению органов и тканей, потере зрения, слуха и даже способности ходить.