 

Кофе и небольшое количество ягод: Глафира Тарханова рассказала о специальном рационе питания

01.02.2023, 12:40, Разное
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Глядя на актрису Глафиру Тарханову, сложно поверить в то, что она является многодетной мамой. Вместе с мужем Алексеем Фаддеевым артистка воспитывает четверых детей. Секретами стройной фигуры знаменитость поделилась в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Нестандартное меню

Глафира призналась, что ей пришлось обращаться за помощью к специалистам для того, чтобы подобрать для себя оптимальную диету. За энную сумму денег артистка приобрела меню на 28 дней, а также готовые блюда в специальных контейнерах.

Актриса признается, что поначалу была очень удивлена рационом питания и некоторыми ингредиентами. Например, на завтрак нужно было съедать небольшое количество ягод, запивая их при этом кофе.

Ведущий передачи Иосиф Пригожин выразил опасение, что из-за такой диеты могут появиться проблемы со здоровьем: например, может появиться гастрит. Однако Глафира Тарханова пояснила, что там есть альтернативные варианты. Например, вместо кофе и ягод можно выпить зеленого чаю и пару зеленых яблок, предварительно очищенных от кожуры. Таким при желании может быть не только завтрак, но также полдник или обед. Артистка призналась, что сочетание фруктов или ягод с кофе или зеленым чаем дает удивительный эффект: создается ощущение, будто ешь что-то невероятно вкусное.

Осознанность как секрет успеха

По словам Глафиры, на такой диете она чувствовала себя очень комфортно. Ей также понравилось наличие готовых блюд в судочках. Дело в том, что в силу занятости у актрисы не всегда есть время на приготовление пищи. Здесь же не нужно ничего готовить: можно просто брать судочек с готовой едой с собой на съемочную площадку.

По мнению знаменитости, для обретения стройной фигуры к питанию в целом необходимо относиться осознанно. Следует хорошенько подумать перед тем, как съесть то или иное лакомство: конфетку, шоколадку.


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