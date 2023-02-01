Ретиноиды омолаживают: можно ли применять крем с ретинолом в области вокруг глаз

Ретинол – это форма витамина А, которая популярна в косметологии для сохранения здоровья кожи, лечения акне и в качестве эффективного антивозрастного средства. Тем не менее, у него есть свои особенности в использовании, о которых точно нужно знать, перед его использованием. Дерматолог Шерина Идрисс рассказала подробнее, как использовать это средство в уходе за кожей.

Негативная сторона применения ретинола

Это вещество может оказывать агрессивное воздействие на кожу. В частности, рекомендуется вводить его в курс лечения, используя вначале два раза в неделю, а потом плавно увеличивая частоту применения. Ретинол также не следует применять во время беременности и кормления грудью.

Можно ли наносить ретинол на кожу вокруг глаз

Главный вопрос заключается в том, можно ли наносить это вещество на кожу области вокруг глаз. В этой зоне кожные покровы более чувствительны и тонкие. Кроме того, морщины возникают гораздо быстрее при неправильном применении ретинола. Именно поэтому стоит знать простые советы применения, которые помогут вам извлечь максимальную пользу из этого продукта.

Как защитить кожу от вредного воздействия ретинола

Если у вас очень чувствительные глаза или близлежащие области, вам, конечно, следует сделать очень маленький тест, чтобы понять, беспокоит ли вас это. В общем, всегда полезно спросить об этом у дерматолога и/или косметолога. Специалисты советуют сначала нанести на кожу защитное средство. Косметологи советуют сначала нанести слой крема, а затем несколько капель ретинола. Все, что вам нужно, – это некий физический барьер, чтобы разбавить сильное вещество. Вы можете использовать нейтральный крем или свой собственный крем для век.

Если вы беспокоитесь, что продукт не будет работать, не стоит волноваться. Крем не блокирует действие ретинола. Этот ингредиент все равно будет эффективен, по крайней мере, в борьбе с морщинами вокруг глаз.

С какого возраста можно использовать ретинол

Широкий спектр действия этого вещества делает его подходящим для всех типов кожи, однако следует учитывать его чувствительность: кожа, склонная к раздражению, требует особого внимания в отношении частоты применения и концентрации. Ретинол можно использовать для предотвращения первых признаков старения уже в 25 лет.

Когда будет виден первый результат

Это зависит от концентрации, частоты использования и индивидуальных характеристик. Первые положительные изменения можно заметить уже после нескольких применений: к концу периода лечения ретинолом лицо становится более гладким, выравнивается тон и очищаются поры.

Если вы выберете этот ингредиент для омоложения кожи, учтите, что процесс будет довольно длительным. Однако терпение окупается: при регулярном и длительном применении ретинол значительно повышает уровень коллагена в коже, улучшает ее плотность в глубоких слоях и предотвращает появление новых морщин.