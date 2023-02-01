Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбасее

Генеральный секретарь федерации киокушин РФ Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.

В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.

Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».

«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно, когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.

Сергей Увицкий является серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.

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