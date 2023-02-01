 

Саратовский суд подтвердил приговор Рашкину

01.02.2023, 12:37, Новости дня
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В Саратове первый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил вынесенный ранее экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину приговор, сообщила пресс-секретарь суда Анжела Сорокина.

Вынесенные ранее судебные решения в отношении Рашкина оставили без изменений, кассационную жалобу – без удовлетворения, сказала Сорокина ТАСС.

Адвокат экс-парламентария Кирилл Сердюков пояснил, что приговор будут обжаловать в Верховном суде.

Напомним, в 2022 году Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина по делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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