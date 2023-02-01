 

Мнение: Медведев и пираты

01.02.2023, 12:35, Разное
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Зампред Совбез России Дмитрий Медведев одобрил пиратство, то есть воровство. Потому что à la guerre comme à la guerre…

Дословно:   «….Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта. Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций…»

Отсюда

А как же божья заповедь «не укради»? Можно игнорить? А если войдет в привычку? И привычка эта распространится не только на вражескую интеллектуальную собственность? Но и на отечественное добро, при этом не только интеллектуальное?

Но в тексте Медведева порадовал его матерый оптимизм, что «….«адские» санкции с треском провалились. Не работают…».

Так и живем. И теряемся в догадках, Медведев реально такой неисправимый оптимист? Или ему по должности положено быть оптимистом?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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