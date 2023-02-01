Эксперты ООН призывают расследовать возможные военные преступления ЧВК «Вагнер» в Мали

Эксперты ООН призвали провести независимое расследование возможных военных преступлений, совершённых правительственными войсками и российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Мали с 2021 года.

Начиная с 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения о ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, незаконных задержаниях и принудительных исчезновениях. Эти и другие нарушения, как сообщается, совершают малийские вооруженные силы и их союзники в окрестностях Мопти и других районах.

«Нас особенно беспокоят вызывающие доверие сообщения о том, что на протяжении нескольких дней в начале марта 2022 года вооруженные силы Мали вместе, как предполагается, с членами “Группы Вагнера” казнили несколько сотен человек в Муре, деревне, расположенной в центральной части Мали», – говорится в заявлении, распространенном во вторник от имени ряда независимых экспертов ООН. Все жертвы этих преступлений, как указывается в документе, принадлежали к этническому меньшинству.

«Вызывает беспокойство, судя по всему, все более распространенная практика перекладывания традиционных военных функций в рамках различных военных операций, а также операций, которые представляют как контртеррористические, на так называемую “Группу Вагнера”», – отмечают авторы заявления.

По их словам, власти Мали должны проявлять «повышенную бдительность» и не допускать участия частных военных структур в боевых действиях. «Использование наемников и лиц, действующих как наемники, а также частных военных и охранных компаний только усугубляет насилие и безнаказанность в стране», – подчеркивается в документе.

Эксперты отмечают, что жертвы «Группы Вагнера» сталкиваются с большими трудностями при попытках добиться правосудия или остановить нарушения прав человека, включая сексуальное насилие и другие преступления. Как считают спецдокладчики ООН, атмосфера секретности, которой окружена деятельность «вагнеровцев» в Мали, способствует безнаказанности.

«Отсутствие гласности и неопределенность легального статуса “Группы Вагнера” вкупе с преследованием тех, кто осмеливается высказываться по этому вопросу, создают атмосферу террора и полной безнаказанности за преступления, совершенные “Группой Вагнера”», – предупреждают независимые эксперты ООН. Своей обеспокоенностью они поделились с правительством Мали.

Спецдокладчики ООН – это независимые эксперты, которых назначает Совет ООН по правам человека для изучения отдельных вопросов в сфере прав человека или ситуации в определенной стране. Они не являются сотрудниками ООН и не получают за свою работу зарплату от всемирной организации.

В числе экспертов, подписавших данное заявление, – члены Рабочей группы по наемникам, а также спецдокладчики по вопросам контртеррористической деятельности, пыткам, правам женщин, принудительным исчезновениям и правам меньшинств.