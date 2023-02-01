 

Мнение: О крайне опасных совпадениях

01.02.2023, 12:10, Разное
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Как и многие люди, «совпадений» я не люблю и в них не верю. Особенно в большой политике. Нет, конечно, в жизни «всякое бывает». Но не так часто.

А здесь — «совпадения» ну прямо таки очень тревожные. Не только для России — пожалуй, для всего мира. Очень уж круто в новом, 2023 году всё заверте

Следим за руками.

Первое. Едва неделя прошла с памятного танкового «Рамштайна», а #США уже готовятся объявить новый пакет помощи для Украины, включающий ракеты большей дальности, чем есть у ВСУ сейчас. Предварительно, это ракеты GLSDB дальностью 150 км. Российский МИД дежурно заявил, что «передача Украине ракет большей дальности сделает США стороной конфликта», но на это уже всем пофиг: практика более чем года показала, что «красные линии» России существуют лишь для того, чтобы их нарушали и пересекали все, кому не лень. Абсолютно невозбранно, если не считать вялых российских «предупреждений», по духу уже вполне последних китайских. И сразу же появляется на свет…

Второе. «Странам Запада следует переступить “красные линии” в вопросе вооружения Украины и не исключать никаких вариантов», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Вроде его слова относятся только к поставкам самолётов и ракет для ВСУ. Но «никаких» — значит, вообще никаких. В свете чего особое звучание обретает…

Третье. «Только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности», — заявил новый посол Украины в Германии Алексей Макеев. Де-факто он лишь повторил слова украинского президента Владимира Зеленского примерно годичной давности. Но контекст изменился. И это уже не «просто слова».

И всё — в один день.

Что получится, если сложить раз-два-три? Немыслимое? Невозможное?

Хм…

А что вообще действительно невозможно в нынешней ситуации, когда «возможно всё»? Германия год назад ограничилась передачей Киеву 5000 касок, а теперь передаёт Украине «Леопарды». Штаты говорили, что стремятся поддержать способность ВСУ обороняться и «отражать агрессию», а теперь сосредоточены на поставках уже наступательных вооружений. Причём в самом быстром темпе, чем когда бы то ни было. И если в экономической сфере Запад растёр в порошок писаные и неписанные правила, существовавшие столетиями, то что ему помешает переступить через какой-то ещё один договор? Благо почва уже, по сути, начала готовиться.

Издалека, да. Но Запад силён именно в долгосрочном планировании. Поэтому…

Ничего вообще исключать нельзя?

Ни единого варианта?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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