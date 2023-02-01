 

“Будут ампутировать”: Врачи готовятся отрезать отмершие конечности тяжелобольного Костомарова

01.02.2023, 11:45, Разное
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После новогодних каникул олимпийский чемпион тяжело заболел: с пневмонией, сепсисом и интоксикацией его госпитализировали в одну из московских больниц и положили в реанимацию. Фигуриста подключили к ИВЛ, а потом и ЭКМО, ведь его состояние было очень тяжелом. До сих пор Романа Костомарова не выписали, несмотря на положительную динамику.

Как говорят близкие, состояние спортсмена отчасти улучшилось: его отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации, а на ИВЛ держат периодически, потому что дышать самостоятельно он пока не может. Более того, экс-партнер Татьяны Навки по льду пришел в себя и даже немного пообщался с родственниками.

Источник из больницы, где находится Роман Костомаров, поведал журналистам, что, несмотря на некоторые улучшения, самое страшное может быть еще впереди. Если верить словам анонима, у спортсмена началось отмирание конечностей, а потому врачи готовятся их отрезать, если потребуется. Но пока этот вопрос не решен, так как организм олимпийского чемпиона не готов к операциям.

“На руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий”, – сказал источник.

Также он сообщил, что Роману Костомарову может понадобиться реабилитация за границей: прямо сейчас на этот счет ведутся переговоры с врачами в Германии.


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