Официально: Алеку Болдуину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Накануне прокуратура округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис вынесла 64-летнему Алеку Болдуину обвинительный приговор по делу о непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемках фильма “Ржавчина”. Согласно судебным документам, актер допустил преступную халатность при обращении с огнестрельным оружием. По мнению следователя, Болдуин должен был соблюсти меры предосторожности и заранее убедиться, что револьвер не заряжен настоящими патронами.

Это безрассудное отклонение от известных стандартов, практик и протокола непосредственно привело к стрельбе со смертельным исходом. Болдуин действовал с умышленным пренебрежением к безопасности других людей и таким образом подверг опасности коллег, – говорится в заявлении прокурора.

Предварительные слушания по делу начнутся в течение последующих 60-ти дней. В случае обвинительного вердикта Болдуину грозит до полугода тюремного заключения с потенциальной возможностью увеличения срока до 5-ти лет. Такое же наказание ждет и реквизитора Ханну Гутьеррес Рид, которая отвечала за используемое на съемках фильма “Ржавчина” оружие.

Несчастный случай на съемках “Ржавчины” произошел 21 октября 2021 года. На площадке Алек Болдуин выстрелил из реквизитного револьвера, который по какой-то причине был заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а также получил травмы режиссер ленты Джоэл Соуза. Несмотря на это в некоторых интервью Болдуин заявлял, что не нажимал на спусковой крючок. О том, что актер будет привлечен к наказанию по уголовной статье за убийство, стало известно неделю назад.