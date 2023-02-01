В США раскритиковали Грин за высказывание о «полном безумии» подталкивать Киев к нападению на Крым

Члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин раскритиковали за предупреждение США не поддерживать «вторжение» Украины в Крым, передаёт Newsweek. Грин назвала идею попытки Киева забрать Крым у Москвы при поддержке Вашингтона «полным безумием».



АР

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин предупредила, что Вашингтон не должен поддерживать Киев, если украинские военные попытаются «вторгнуться» в Крым, пишет Newsweek.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что конфликт в стране не будет по-настоящему закончен, пока Украина не вернёт контроль над Крымом, который в 2014 году вошёл в состав России.

Однако подобные заявления Киева вызвали критику со стороны ряда членов Республиканской партии, в том числе Грин. В связи с этим многие республиканцы призвали прекратить предоставлять военную помощь Украине. Эта помощь уже обошлась Вашингтону в миллиарды долларов, которым, по мнению республиканцев, можно было найти лучшее применение.

В понедельник Грин выразила озабоченность по поводу желания Украины вернуть контроль над Крымом, а также по поводу объёма военной помощи, которая для этого понадобится. «Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Украина должна вторгнуться в Крым и забрать его у России. И всё это под руководством США, при финансировании и поддержке, а также при снабжении военным оборудованием и, конечно, оружием», — написала она на своей страничке в Twitter.

При этом бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что слова Грин «озадачивают», учитывая, что она и другие члены Республиканской партии считают себя патриотами. По его словам, те, кто занимает подобную позицию, «похоже, не понимают», что уничтожение Украиной военного потенциала РФ отвечает интересам безопасности Соединённых Штатов.

«Если вы патриот, вы должны приветствовать американскую поддержку Украины. Это очень хорошая инвестиция в американскую безопасность и американское процветание», — заявил Хербст.

Профессор политологии в Университете Колорадо Сара Уилсон Сохей предупредила, что слова Грин могут ещё больше воодушевить российское правительство. «Я думаю, что это действительно опасная риторика. Она сеет семена сомнения в поддержке Украины, когда на самом деле США уже обязались оказывать военную поддержку и финансирование», — отметила Сохей.

Впрочем, как напоминает Newsweek, Грин не единственная, кто выступает против оказания военной поддержки Украине в её притязаниях на Крым. Так, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон также назвал такую возможность «поистине безумной» во время эфира на прошлой неделе.

«В начале они сказали: «Давайте просто вернём Россию к границам до февраля 2022 года». Это казалось разумным большинству людей, включая нас. Но забрать у РФ Крым? РФ много раз говорила — и есть все основания им верить, — что это приведёт к ядерной войне. Но это новый план? За это голосовали? Это поистине безумно», — отметил Карлсон.