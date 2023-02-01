Деды жили без лекарств, и вы проживете, возможно

В РФ дорожают и исчезают медицинские препараты, в том числе — жизненно важные. Что происходит.

В 2022 году, согласно данным Росстата, средняя цена медикаментов в РФ выросла на 10,2%. Но главной проблемой для отечественной системы здравоохранения стал даже не скачок цен, а банальное исчезновение ряда препаратов из аптек.

24 января в ходе совещания с членами правительства проблему признал и Владимир Путин. Разбираемся, как обстоят дела с лекарствами в разных регионах и почему статистика ведомств и аналитиков до сих пор отличается.

Средство от жара и боли

В Москве и Петербурге ситуация с лекарствами относительно стабильная. А вот на Урале и в Сибири число жалоб на рост цен и отсутствие медикаментов в аптеках увеличивается с каждым днем. В Томской области лекарства выросли в цене на 11%. Сильнее всего — йод (на 47%), мирамистин (на 37%) и аципол (на 30%).

В Управлении Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Тыва говорят, что лекарства в среднем подорожали на 9,7%. Больше всего цены выросли на аспирин (на 48,4%), йод (на 45,9%), анальгин (на 29,2%) и мирамистин (28,8%).

Сами красноярцы жалуются на пропажу ряда антибиотиков — например, панцефа и его аналога супракса. Вместо них в местных аптеках стали предлагать порошок под названием «Средство от жара и боли» на основе отечественного ибупрофена.

В Екатеринбурге пропадают препараты, применяемые в психиатрии, а также антибиотики, средства от ОРВИ, гриппа, бронхита, заболеваний дыхательных путей. Похожие сообщения приходят из Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Мурманска и многих других российских городов. Отмечается и нехватка некоторых жизненно важных препаратов —

например, пропал необходимый пациенткам с раком молочной железы тамоксифен. Его делают в России, но производителю не хватает зарубежных субстанций.

— Для медицинских организаций и по всем льготным госпрограммам лекарства имеются в наличии, а аптеки — это коммерческие структуры, к которым мы отношения не имеем. Спрашивайте [о нехватке лекарств] их учредителей, — пояснил начальник пресс-службы свердловского минздрава Константин Шестаков.

Фото: Виктория Цвиринева

Пойдите и купите

— У нас есть перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, рост цен на которые контролируется государством. И есть средства, которые в перечень не входят, — объясняет президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Стоимость вторых позволяет отыгрываться за невозможность зарабатывать на первых. Но не у всех производителей это получается, поэтому они часто покидают рынок.

Причины могут быть разными: иногда не хватает компонентов, иногда — спроса. Так вместе с дефицитом обычных лекарств возникает и нехватка жизненно необходимых.

В сентябре Лига защитников пациентов собрала данные о 79 препаратах, которые было невозможно купить в аптеках разных регионов. Изучение государственного реестра лекарственных средств показало, что 30 средств из него попросту убрали:

— Люди ищут препараты, которые уже просто не могут продаваться в России. И тут уже вопрос: зачем государство вообще исключает из реестра лекарства с доказанной эффективностью и безопасностью, пускай их и не производят местные фармкомпании?

Саверский считает, что только изменение существующего законодательства может помочь справиться с проблемой нехватки и удорожания лекарств.

ЦИТАТААЛЕКСАНДР САВЕРСКИЙ:

— У нас есть закон «Об обращении лекарственных средств», само название игнорирует конституционное право на бесплатную медицинскую помощь. Ведь оказывать ее без лекарств невозможно, к тому же они входят в амбулаторные стандарты и формулы для расчета тарифов ОМС. Соответственно, государство должно обеспечивать ими бесплатно — это подтверждается законом «Об основах охраны здоровья», в котором говорится об обеспечении лекарствами, а не об их обращении. Вместо этого на практике пациентам говорят: «Пойдите и купите». Это грубое нарушение здравого смысла и уже имеющегося законодательства.

Йод растет

В Лиге защитников пациентов утверждают, что в 2010 году в РФ лекарств стоимостью до 50 рублей было 60% рынка. В сентябре 2022-го на такие средства приходится меньше четверти рынка. Отчет агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, подтверждает данные лиги о сокращении числа дешевых препаратов:

Удельный вес лекарств с ценой свыше 500 рублей вырос на 5,1% и составил 56% в ноябре.

Доля ценового диапазона от 150 до 500 рублей за год уменьшилась на 3,6% до 32,7%.

Доля сегмента лекарств со стоимостью упаковки 50–150 рублей сократилась с 10 до 9,5%.

Удельный вес группы препаратов стоимостью до 50 рублей уменьшился на 1% относительно ноября прошлого года и составил 1,8%.

Компания отмечает, что средняя стоимость упаковки на коммерческом рынке в ноябре составила 303,6 рубля — это на 2,7% больше, чем в октябре. Исследовательский центр «Ромир» приводит еще бóльшие цифры: в ноябре стоимость медикаментов увеличились на 3,9%, а общегодовой рост по РФ составил 29,4%.

О том, что лекарства выросли в цене, говорят и в Росстате. Больше всего подорожали лекарства с недоказанной эффективностью, такие как аципол (на 4,5%), ренгалин, эргоферон (на 2,6%) и синупрет. А также ацетилсалициловая кислота (на 2%), панкреатин (на 1,9%) и омепразол (на 1,5%).

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Рекордсменом стал йод — его цена за год выросла на 55%. Такой скачок связывают не только с повышением спроса, но и с проблемами логистики. Иностранного йода в РФ в 38 раз больше, чем отечественного.

Вместе с увеличением стоимости лекарств в Headway Company зафиксировано снижение их закупок для государственных медучреждений: районных стационаров (на 32%), городских больниц (на 28%), клиник регионального уровня (на 14%).

С июля по декабрь 2022 года для них было приобретено медикаментов на 150,2 млрд рублей — это в полтора раза меньше, чем за тот же период в 2021 году.

Ниже уровня инфляции

Результаты исследования Headway Company о сокращении объемов госзакупок лекарств Минздрав назвал несоответствующими действительности. Однако в качестве доказательства в ведомстве привели цифры не за анализируемый компанией период: в комментарии пресс-службы говорится, что в первые девять месяцев 2022 года затраты на медикаменты составили 281,8 млрд рублей. В те же месяцы 2021 года — 261,8 млрд рублей.

При этом ведомство составило потенциальный список дефицитных лекарств, состоящий из 97 позиций. Его опубликовали в закрытой части Государственного реестра лекарственных средств.

Также Минздрав признал повышение цен, в частности на жизненно важные препараты. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о повышении цен на 1,9%, что «значительно ниже уровня инфляции».

Зато руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на заседании коллегии Минздрава отметила «позитивную динамику уровня цен на лекарственные препараты в розничном сегменте, что говорит о стабилизации обстановки на рынке». По данным Самойловой, стоимость импортных препаратов в амбулаторном сегменте за год снизилась, к декабрю — на целых 0,3%.

Арина Васильчук,

специально для «Новой»

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