Яндекс работает над YaLM 2.0 – альтернативной ChatGPT нейронной системой

ЯЛМ 2.0 разрабатывается компанией “Яндекс”. Эта версия генеративной сети ChatGPT станет частью сервисов “Поиск”, “Алиса” и “Почта”. Эту информацию “Газете.Ru” подтвердили в пресс-службе компании.

Хотя “Яндекс” уже использует некоторые генеративные нейронные сети для создания результатов поиска, сейчас они играют скорее вспомогательную роль. Они помогают в навигации, но не генерируют связные ответы. В пресс-релизе “Яндекса” объясняется, что YaLM 2.0 позволит поиску самостоятельно генерировать ответы, используя знания всей оцифрованной вселенной.

Виртуальный помощник Алиса также станет более интеллектуальным, будет лучше понимать контекст и сможет отвечать на сложные запросы пользователей. ЯЛМ 2.0, по мнению компании, может привести к значительному улучшению качества поисковых систем и голосовых помощников.

Для генерации нового поколения семейства YaLM Яндексу доступны все его суперкомпьютеры, включая “Червоненки”, Галушкина и “Ляпунова”. В общей сложности это более 50 петафлопс.

По словам источника “Известий”, “Яндекс” подтвердил, что работает над собственной нейронной сетью. Яндекс также планирует включить альтернативу ChatGPT в свои сервисы до 2023 года. Технология способна создавать длинные логические тексты по одному запросу. По словам представителей компании, такая нейронная сеть может быть использована тысячами различных способов.