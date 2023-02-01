 

Барановская призвала поддержать творческую молодежь в Донбассе

01.02.2023, 11:23, Новости дня
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Поддержка президентского фонда культурных инициатив поможет культурной интеграции Донбасса и всей нашей большой страны, сообщила телеведущая Юлия Барановская.

«Я не понаслышке знаю, что в новых регионах, которые недавно вошли в состав нашей страны, живет много творческих, талантливых и неординарных ребят. И несмотря на продолжающиеся боевые действия, культурная жизнь там не останавливается. И это здорово, что работают театры, снимаются фильмы, организовываются фестивали и смотры. Но для творческих проектов одного энтузиазма недостаточно. Важно финансирование. И государство через президентский фонд культурных инициатив готово оказать такую поддержку», – сказала газете ВЗГЛЯД Юлия Барановская.

По ее словам, если будет подготовлен проработанный и обдуманный со всех сторон творческий проект, он может получить поддержку и финансирование.

«Эксперты услышат и поймут тех, кто действительно искренне старается создать что-то, что поможет культурной интеграции Донбасса и всей нашей большой страны. Мне хочется, чтобы в списке победителей были яркие творческие инициативы, такие, чтобы люди, которые сейчас живут в очень сложных, опасных условиях, поняли, что они дома», – отметила телеведущая.

Ранее президентский фонд культурных инициатив с 1 февраля начал заявочную кампанию второго грантового конкурса 2023 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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