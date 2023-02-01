Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1169 человек с COVID
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 1169 человек, что на 12,6% меньше по сравнению с 31 января.
Выписаны в связи с выздоровлением 6729 человек, это на 10,3% больше по сравнению с 31 января. «Выявлено 8504 новых случая COVID. Подтвержден 41 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ были госпитализированы 1337 человек, что на 251,8% больше по сравнению с 30 января.
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