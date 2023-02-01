 

Признанного иноагентом журналиста Невзорова приговорили заочно к восьми годам колонии

01.02.2023, 11:23, Новости дня
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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), за распространение дезинформации о российской армии.

Невзорова (признан иноагентом) признали виновным за дискредитацию российской армии и назначили ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания, передает ТАСС.

Сам журналист в судебном процессе не принимал участия, приговор вынесен заочно, который, по словам его адвоката Надежды Федосеевой, будет обжалован.  По ее словам, в деле Невзорова нет состава преступлений он осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил.

Ранее прокурор просил приговорить журналиста Александра Невзорова(признан иноагентом) к девяти годам лишения свободы.

Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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