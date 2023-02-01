Умная и предусмотрительная – Личное мнение

Все попытки Собчак казаться умнее, чем она есть на самом деле, постоянно разбиваются о суровую действительность.

Оказывается, после родов Собчак заморозила свою плаценту.



Фото: Соцсети

Зачем? Ксения ответила на этот вопрос.

«Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки».

Кто-то сказал. Стволовые клетки. Какие умные термины и крайне достоверные источники. Что делать?! Срочно ведь необходимо что-то сделать! А что? Хватаешь плаценту, как самый дефицитный товар, и прячешь.

Вот так повезло — урвала такую штуку, которой ни у кого почти нет!

По мнению телеведущей Дома 2, плацентой можно излечить серьёзные заболевания. А если их не будет, то можно просто омолодиться.

Поймите правильно, я нисколько не сомневаюсь в прогрессе в области медицины. Но замороженная плацента — это что-то из области молодильных яблок. Все о них слышали, но никто не видел эффекта. Официальная медицина, насколько я знаю, довольно скептически смотрит на это поветрие.

Но за что Собчак тут можно похвалить — за предусмотрительность. А вдруг и замороженная плацента на что-то сгодится? Нужно припрятать. И припрятала — лишним точно не будет!

Не стану развивать тему о том, что ещё можно собирать, замораживать и прятать. Мало ли, лучше не буду, ладно?

Зато скажу: Ксюш, а Ксюша! Да зачем тебе омолаживаться, ты и тогда была не очень-то хороша.

Как считаете, Собчак очень умная?

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