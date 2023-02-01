 

В сети появился первый постер боевика “Призрак” с Аной де Армас и Крисом Эвансом в главных ролях

01.02.2023, 10:25, Разное
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Опубликован первый постер нового боевика “Призрак”. Главные роли в грядущем фильме исполнили Ана де Армас и Крис Эванс. Актеры не в первый раз встречаются на съемочной площадке, ранее они работали над комедийным детективом “Достать ножи” Райана Джонсона и триллером “Серый человек” братьев Руссо. О сюжете новой ленты пока известно мало. Картина позиционируется как “романтический боевик”. Ожидается, что “Призрак” выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+ в этом году. Слоган фильма гласит: 

Встреча с этим особенным человеком может стать настоящим приключением.

По информации Deadline, о дате релиза фильма режиссер Декстер Флетчер проговорился во время премии Critics Choice Awards. Тогда он рассказал, что уже “вносит последние штрихи”. Над сценарием боевика работали создатели “Дэдпула” Ретт Риз и Пол Верник. Фильм будет готов к апрелю.

Я уже вношу последние штрихи. Фильм будет готов к апрелю. Я даже не знаю, разрешено ли мне это говорить, но я это сказал, – так Флетчер приоткрыл завесу тайны.

Изначально главные роли в фильме должны были исполнить коллеги по вселенной Marvel Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон. Однако из-за несовпадения графиков актрисе пришлось отказаться от проекта и ее место заняла Ана де Армас. Вместе с ними в актерский состав “Призрака” вошли Эдриан Броуди, Тим Блейк Нельсон, Тейт Донован и Эми Седарис.

Ранее поклонники Аны де Армас подали в суд на авторов ленты “Вчера”. Двое мужчин пожаловались на вводящую в заблуждение рекламу картины. Они отметили, что в трейлере “Вчера” содержатся сцены с де Армас, в то время как в финальном варианте ленты их нет.


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