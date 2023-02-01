Памела Андерсон о старении: “Не могу дождаться”

В отличие от многих голливудских коллег, Памелу Андерсон не страшит перспектива старения. Скорее, даже наоборот. О своем непринужденном подходе к возрасту и собственной внешности 55-летняя кинозвезда рассказала в эфире подкаста Дэкса Шепарда “Эксперт в кресле”.

Я никогда не чувствовала себя какой-то невероятной красавицей, никогда, – призналась Андерсон. – Поэтому я не могу дождаться, когда увижу себя старой. И когда я состарюсь, то узнаю себя в зеркале. Я хочу надевать свою маленькую соломенную шляпу на седые волосы и не краситься. Для меня это комфортное состояние.

Памела отметила, что многим красивым женщинам трудно смириться с возрастными изменениями.

Многим женщинам, которые считаются классическими красавицами, действительно трудно справиться со старением. Не думаю, что это сложно для меня, и я не хочу гнаться за молодостью, не хочу делать все это безумие со своим телом, – сказала она, намекнув на пластические операции, которыми “грешат” многие селебрити.

Отметим, что в 1999 году звезда “Спасателей Малибу” и одна из главных красоток Playboy удалила грудные импланты, признавшись, что давно мечтала избавиться от силикона и крайне довольна своим решением.

На днях в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ документального фильма Netflix о Памеле Андерсон под названием “Памела: История любви”. На ковровой дорожке главную героиню ленты сопровождали двое взрослых сыновей от рок-музыканта Томми Ли — 26-летний Брэндон Томас и 25-летний Дилан Джаггер. Вместе с документалкой на книжных полках появились и мемуары актрисы “С любовью, Памела”, в которых она откровенно рассказала о психологических проблемах и домашнем насилии со стороны первого супруга.