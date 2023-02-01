 

Памела Андерсон о старении: “Не могу дождаться”

01.02.2023, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В отличие от многих голливудских коллег, Памелу Андерсон не страшит перспектива старения. Скорее, даже наоборот. О своем непринужденном подходе к возрасту и собственной внешности 55-летняя кинозвезда рассказала в эфире подкаста Дэкса Шепарда “Эксперт в кресле”. 

Я никогда не чувствовала себя какой-то невероятной красавицей, никогда, – призналась Андерсон. – Поэтому я не могу дождаться, когда увижу себя старой. И когда я состарюсь, то узнаю себя в зеркале. Я хочу надевать свою маленькую соломенную шляпу на седые волосы и не краситься. Для меня это комфортное состояние.

Памела отметила, что многим красивым женщинам трудно смириться с возрастными изменениями.

Многим женщинам, которые считаются классическими красавицами, действительно трудно справиться со старением. Не думаю, что это сложно для меня, и я не хочу гнаться за молодостью, не хочу делать все это безумие со своим телом, – сказала она, намекнув на пластические операции, которыми “грешат” многие селебрити. 

Отметим, что в 1999 году звезда “Спасателей Малибу” и одна из главных красоток Playboy удалила грудные импланты, признавшись, что давно мечтала избавиться от силикона и крайне довольна своим решением. 

На днях в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ документального фильма Netflix о Памеле Андерсон под названием “Памела: История любви”. На ковровой дорожке главную героиню ленты сопровождали двое взрослых сыновей от рок-музыканта Томми Ли — 26-летний Брэндон Томас и 25-летний Дилан Джаггер. Вместе с документалкой на книжных полках появились и мемуары актрисы “С любовью, Памела”, в которых она откровенно рассказала о психологических проблемах и домашнем насилии со стороны первого супруга. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.21 / В Сколково вывели попугая, выкрикивающего патриотические лозунги

27.12.22 / Das Erste – в Германии растёт проблема одиночества

20.06.22 / Как перестать быть жертвой – Личное мнение

09.10.20 / Эволюция Кейджа: 5 ярких кинообразов голливудского актера

24.05.21 / 16 воодушевляющих примеров связи разных поколений людей

22.07.22 / Оборвал все связи с родней, а на могиле отца не появляется: каким вырос сын покойного Децла

01.11.22 / Зачистить до голых стен

01.08.20 / Отчет госдепартамента США: Россия, Украина и Польша не выплатили компенсации евреям за Холокост

05.02.22 / В России хотят повысить детские выплаты

04.01.22 / Мнение: “Будем вынуждены воровать”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика