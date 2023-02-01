 

PCR – отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара грозит США жёсткой инфляцией

01.02.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако в США оно осталось практически незамеченным. Как считает американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс, возможно, саудовцы всего лишь шлют Вашингтону сигнал, что дальнейшее пренебрежение их опасениями и интересами чревато нежелательными последствиями для США, но если они действительно откажутся от нефтедоллара, то американцы столкнутся с жёсткой инфляцией.


AP

Недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в других валютах, а не только в долларах, оказалось очень важным, однако в США оно осталось практически незамеченным. Как считает американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс, в результате может произойти смерть нефтедоллара, которая не только всерьёз подорвёт стоимость доллара, но и окажет негативное воздействие на инфляцию и процентные ставки в США.

Как продолжает Робертс, в течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость американской валюты и финансировал огромный дефицит бюджета и торгового баланса Америки. Взимая плату за нефть в долларах, саудовцы гарантировали мировой спрос на них. В последние годы Вашингтон настолько часто злоупотреблял резервной ролью доллара, вводя санкции и конфискуя активы по своему усмотрению, что многие страны предпочли урегулировать торговые дисбалансы в собственных валютах, чтобы Вашингтон не смог им угрожать или тем более покарать их за служение собственным интересам вместо американских. Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на доллары рухнет вместе с его стоимостью, что станет серьёзной угрозой власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков.

По мнению эксперта, возможно, саудовцы сегодня всего лишь шлют Вашингтону сигнал, что дальнейшее пренебрежение их опасениями и интересами чревато нежелательными последствиями для США. Иными словами, они пользуются своими рычагами влияния, чтобы получить от Вашингтона искомое.

Если саудовцы действительно откажутся от нефтедоллара, американцы столкнутся с жёсткой инфляцией, а для покрытия бюджетного дефицита потребуются высокие процентные ставки. Ещё один вариант в том, что его профинансирует сама Федеральная резервная система США, напечатав новые деньги, но в этом случае денежная инфляция лишь усугубит снижение стоимости доллара на фоне падения иностранного спроса. И если это произойдет, считает Робертс, США ждёт жёсткая экономия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.22 / “Это самое важное в жизни”: 96-летняя Васильева раскрыла секрет долголетия и молодости

13.02.21 / #ЛюбовьСильнееСтраха

24.12.21 / Вениамин Смехов ушел от первой жены ради Галина Аксеновой

01.09.21 / Простые ингредиенты, которые сделают вкус любого домашнего блюда изысканным: хитрости опытных кулинаров

04.01.22 / Прогулка по новогодней Москве: на сервисе Russpass появился интересный маршрут

29.06.21 / Надзирательница Харви Вайнштейна дослужилась до начальницы тюрьмы за 1 месяц

18.09.20 / США подтвердили причастность к беспорядкам в Белоруссии

04.01.23 / НАТО ждут новые споры из-за пересмотра цели по расходам на оборону

26.09.22 / Мнение: Северный поток-2

01.12.22 / Созависимость, абьюз, газлайтинг: как распознать психологическое насилие в семье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика