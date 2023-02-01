 

Смарт-монитор Lenovo ThinkSmart View Plus со встроенным Android появился в продаже

01.02.2023, 10:10, Разное
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27-дюймовый монитор Lenovos ThinkSmart View Plus уже в продаже. Для него не нужен компьютер. Об этом пишет The Verge.

Новинка оснащена 27-дюймовым экраном, который имеет разрешение Full HD. К нему также можно прикрепить камеру 4K. Основные характеристики ThinkSmart View Plus включают чипы Qualcomm QCS8250 и встроенную ОС Android, которые позволяют использовать монитор без подключения к компьютеру.

Также стоит отметить встроенные динамики: один USB Type C, два USB A, HDMI, DisplayPort и 3,5-мм разъем для наушников. Умный монитор Lenovo ThinkSmart View Plus теперь доступен в Америке за $2345 (примерно 165,3 тыс. рублей).


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