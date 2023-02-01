Захарова указала Вашингтону на нарушение США принципов реализации договора об СНВ

США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ и теперь обвиняют Россию в его нарушении, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что США в одностороннем порядке выходили из огромного количества договоренностей, а за спиной занимались так называемым сдерживанием России, которое называют стратегическим поражением, передает радио Sputnik.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что примеров, когда американцы не соблюдали эту часть договора Москва приводила не раз и не мало.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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