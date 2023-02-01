 

Хинштейн: Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана по статье о превышении полномочий

01.02.2023, 10:02, Новости дня
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Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщил глава Комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Как написал Хинштейн в своем Telegram-канале, уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области. Подробности дела он пообещал сообщить позже.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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