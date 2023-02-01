Старый новый аксессуар: воротнички этой весной дополнят и приукрасят стильный образ

Иметь возможность менять свой образ каждый день невероятно привлекательна. И воротнички станут тем средством, которое вам точно понравится. Это тот самый аксессуар, который вы будете носить с обычной одеждой, но который одновременно оттеняет и преображает любой повседневный наряд. Ведь скоро весна, время для обновления.

Какие воротнички выбрать

Их можно покупать в магазине или шить самостоятельно.

Но даже если рассматривать готовые модели, доступно множество цветов и фасонов.

Ткани тоже разные, поэтому разберем, на сто можно ориентироваться, чтобы сделать правильный выбор:

Цвет. Выбирайте оттенок, который соответствует тону кожи и предпочтениям. Для кого-то белый цвет слишком скучный, а для другого – идеальный. Воротники грушевидной формы подчеркивают красоту плеч. Это отличный вариант для обладательниц широких бедер, потому что одно уравновесит другое. Перевернутые треугольники – это классика. Длинный узкий манжет притягивает взгляд, создавая иллюзию узких плеч. Квадратный воротничок. Он красиво обрамляет грудь, подойдет для дам с пышным бюстом. Короткая полоска, напоминающая ожерелье. Длинный открытый воротник удлинит шею.

Популярные интернет-площадки предложат множество эффектных воротников по очень разумным ценам. Экспериментируйте, меняйтесь и ждите весну.