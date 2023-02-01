 

Ростех: Киев не сможет быстро освоить ремонт танков Leopard без западных специалистов

01.02.2023, 8:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Освоение ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 в Украине потребует значительного времени, если только этими задачами не займутся западные специалисты, заявили в госкорпорации «Ростех».

Как сообщили в Ростехе, Leopard не переживут украинского «гаражного сервиса», им нужен оригинальный сервис, освоение которого потребует очень много времени, если этим не займутся западные специалисты, что выведет конфликт на новый уровень, передает ТАСС.

Ранее в Кремле отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а США при этом останутся «с хорошими барышами». 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.20 / Власти Австралии подали иск к Google

31.07.21 / В Минагрополитики не увидели ажиотажа за первый месяц после запуска рынка земли

29.01.22 / В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

09.11.20 / Минобороны: Ми-24 над Арменией был сбит вне зоны боевых действий

25.09.20 / Бужанский: Назначение Лещенко в “Укрзалізницю” для борьбы с коррупцией – это уже коррупция

21.07.21 / Социолог Головаха: Эпидемия коронавируса не объясняет все 25% роста смертности в Украине

31.08.21 / Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней

01.07.20 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

12.08.20 / Два самолета минобороны РФ заметили в аэропорту Минска

14.09.20 / Тихановская рассказала о судьбе «обезглавленного» совета оппозиции Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика