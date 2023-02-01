Ростех: Киев не сможет быстро освоить ремонт танков Leopard без западных специалистов

Освоение ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 в Украине потребует значительного времени, если только этими задачами не займутся западные специалисты, заявили в госкорпорации «Ростех».

Как сообщили в Ростехе, Leopard не переживут украинского «гаражного сервиса», им нужен оригинальный сервис, освоение которого потребует очень много времени, если этим не займутся западные специалисты, что выведет конфликт на новый уровень, передает ТАСС.

Ранее в Кремле отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а США при этом останутся «с хорошими барышами».

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