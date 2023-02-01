 

Американский политик Янг назвал оправдывающих «нациста» Зеленского еврейскими корнями антисемитами

01.02.2023, 8:41, Новости дня
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Оправдывающих «нациста» Владимира Зеленского еврейским происхождением можно считать антисемитами, сообщил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Политик считает, что украинским правительством управляют нацисты, при этом многие считают, что это не так, потому что Зеленский – еврей, указал он.

По словам Янга, людей, которые считают, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека, – это еврей, можно считать антисемитами, передает РИА «Новости».

Ранее председатель политсовета запрещенной в Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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