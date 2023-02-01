 

“Врачи делают все возможное” – состояние переломавшего кости Дроздова изменилось

01.02.2023, 7:47, Разное
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85-летний российский телеведущий недавно был госпитализирован в одну из клиник с множественными переломами ребер. Эта новость стала шоком для миллионов россиян, которые теперь молятся о выздоровлении кумира. Ведущий упал буквально в двух метрах от подъезда своего дома и сломал сразу восемь ребер. Артиста увезли в реанимацию.

Приятель и кум звезды Никас Сафронов прокомментировал его состояние и рассказал детали недавнего разговора с ним. По словам Сафронова, он связывался с Дроздовым по телефону. Ведущий рассказал, что ему уже лучше.

“Врачи делают все возможное, чтобы он поскорее поправился. Слава Богу, у него нет сотрясения – только переломы. Выздоровление идет по плану”, – рассказал Никас Сафронов.

В ситуации отлично помогает оптимизм Николая Дроздова. Он не унывает и соблюдает все рекомендации врачей, отметил Никас Сафронов. Ведущий лежит в одноместной палате и находится под пристальным и круглосуточным вниманием медиков.

Также известно, что к Николаю Дроздову в палату не пускают ни родственников, ни друзей. Это связано с эпидмиологической ситуацией и рядом ограничений. Что касается распорядка дня Дроздова, то он отказался от телевизора и весь день ходит по процедурам и общается по телефону. Возможно, уже через неделю ведущего выпишут.


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