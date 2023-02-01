 

Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно

01.02.2023, 7:47, Разное
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Многие из нас закупили спортивный инвентарь, чтобы в свободное время выполнять фитнес-упражнения дома. Иные же отправляются в спортзал, чтобы изменить свою форму под четким руководством тренера. Но все ли упражнения безопасны для здоровья? Ответ на этот вопрос опубликовал портал “Подмосковье сегодня”, вооружившись экспертным мнением фитнес-тренера.

Оказывается, про некоторые из
экзерсисов лучше и вовсе забыть, заменив их более щадящими вариантами. Например, скручивания не помогут сжечь жир на талии, а лишь сделают талию шире. Вдобавок, в случае неправильного выполнения, огромная нагрузка будет оказываться на поясницу и шею – самый хрупкий отдел позвоночника. Вместо скручиваний тренер советует стоять в планке: она укрепит и руки, и спину, и пресс.

Кроме того, стоит отказаться от обратных отжиманий: сгибание рук с опорой на скамью плохо сказываются на суставах. Лучше предпочесть те же отжимания, но на полу.

Напоследок, эксперт предложила читателям забыть про боковые наклоны с гантелями.

“Это рискованно для мышц спины, а также очень опасно для плечевого сустава”, – стала раскрыта страшная опасность одного из популярных фитнес-упражнений.


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