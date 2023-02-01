Премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил Иран в поставках беспилотников для последующих атак на Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран якобы занимается поставкой беспилотников, которые используются для атак на Украине.

Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что власти Ирана якобы поставляют дроны, которые убивают «невинных людей» в сердце Европы, на Украине. Он также заявил, что люди в Иране понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие. Премьер-министр Израиля выступил с утверждением, что Иран выступает против своих собственных людей, передает ТАСС.

Ранее Иран опроверг утверждения о поставках РФ оружия для боевых действий на Украине. Москва обвинила США в намерении объявить Иран стороной конфликта на Украине.

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