 

Премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил Иран в поставках беспилотников для последующих атак на Украине

01.02.2023, 7:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что Иран якобы занимается поставкой беспилотников, которые используются для атак на Украине.

Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что власти Ирана якобы поставляют дроны, которые убивают «невинных людей» в сердце Европы, на Украине. Он также заявил, что люди в Иране понимают, насколько опасен будет этот режим, если получит ядерное оружие. Премьер-министр Израиля выступил с утверждением, что Иран выступает против своих собственных людей, передает ТАСС.

Ранее Иран опроверг утверждения о поставках РФ оружия для боевых действий на Украине. Москва обвинила США в намерении объявить Иран стороной конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09.20 / ЕС отказался быть банкоматом для Украины

04.07.20 / Комаровский о скандале с депутатом Третьяковой: Я был в ее шкуре, когда кто-то дает команду и бросается свора

30.06.20 / В Украине могут закрыть Одессу и другие курорты из-за коронавируса – Степанов

13.08.20 / В небе над Вирджинией обстреляли вертолет, ранен пилот

22.09.20 / Си Цзиньпин сказал, кто первым получит китайскую вакцину от коронавируса

01.08.21 / ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в двух областях

28.03.22 / Крымские татары заявили об угрозах на Украине

27.05.21 / Белоруссия предложила РФ вернуть авиасообщение на «доковидный» уровень

01.07.22 / В Чувашии завершается газификация сел по федеральной программе

15.09.21 / Le Monde – В WADA намерены пересмотреть запрет на марихуану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика