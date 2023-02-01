Нетаньяху не исключил необходимости применения военной силы для недопущения появления у Ирана ядерного оружия

Применение военной силы может оказаться единственным фактором, способным предотвратить появление у Ирана ядерного оружия, выразил мнение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN, что если сдерживание не увенчается успехом, то у Израиля не будет другого выбора, кроме как действовать. При этом он выразил уверенность, что в случае начала войны иранцы проиграют, передает ТАСС.

Премьер-министр Израиля также выступил с утверждением, что если такая страна, как Иран, хочет иметь ядерное оружие, то вы можете подписать сотню соглашений с ними, но они не будут выполняться.

По версии Нетаньяху, из пяти стран, пытавшихся получить ядерное оружие, три были остановлены с помощью военной силы. Он уточнил, что имеет в виду Ирак при Саддаме Хусейне, Сирию, и Ливию при Муаммаре Каддафи.

В минувшее воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

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