Рубль подешевел к доллару на 13 копеек, к европейской валюте потерял 18,25 копейки, а к юаню укрепился на 0,1 копейки

Рубль на открытии торгов Мосбиржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к американскому доллару на 13 копеек, к европейской валюте потерял 18,25 копейки, а к китайскому юаню укрепился на 0,1 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к американскому доллару на 13 копеек, до 70,07 рубля, к евро потеряла 18,25 копейки, подешевев до 76,08 рубля, а к юаню укрепилась на 0,1 копейки, до 10,347 рубля, передает ТАСС.

Напомним, во вторник рубль начал торги разнонаправленно.

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