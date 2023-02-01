Найдено простое объяснение «снежному человеку»

Эксперт по обработке данных Флоу Фоксон показал, что большинство наблюдений снежного человека в США и Канаде, вероятно, были черными медведями, передвигающимися на задних лапах.

Американские черные медведи обычно ходят на четвереньках, но встанут на задние лапы, если это означает, что они почувствовали более сильный запах чего-то интересного. И с этой позиции они могут казаться странно похожими на людей, хотя и довольно волосатыми.

Это не первый случай, когда ученые предлагают черных медведей в качестве объяснения феномена снежного человека.

В 2005 году один ученый сравнил прогнозируемые популяции черного медведя с сообщениями о наблюдениях снежного человека в северо-западной части США. Однако он пришел к выводу, что за появление этого мифического существа ответственен другой вид животных, кроме американского черного медведя. Но в 2009 году новое исследование показало высокую степень совпадения между популяциями черного медведя и наблюдениями снежного человека.

Теперь Фоксон расширил предыдущие результаты, расширив диапазон исследования на все места в США и Канаде, где черные медведи и люди живут рядом друг с другом.

Данные, которые он использовал для наблюдений снежного человека, поступили от Организации полевых исследователей снежного человека, которая ведет географическую базу данных сообщений очевидцев в основном с двадцатого века.

Затем Фоксон сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черного медведя, а также о плотности населения. Согласно строгой регрессионной модели Фоксона, наблюдения снежного человека в значительной степени объясняются ошибочной идентификацией черных медведей.

В районах с большим количеством черных медведей и людей все больше людей видят снежного человека, особенно это наблюдается на северо-западе. С другой стороны, в Техасе и Флориде черные медведи встречаются не так часто, несмотря на то, что в этих двух штатах часто можно увидеть снежного человека.

«Примечательно, что о наблюдениях снежного человека сообщалось в штатах, где нет известных популяций размножающихся черных медведей», – признает Фоксон.

«Хотя это может быть истолковано как свидетельство существования неизвестного гоминида в Северной Америке, это также объясняется неправильной идентификацией других животных (включая людей), среди других возможностей».

Однако Техас и Флорида, являются исключениями из правил. Фоксон обнаружил, что на каждые 900 черных медведей в данном штате США или канадской провинции ожидается появление одного снежного человека.

В других частях мира медведи также могут обманывать людей, заставляя их видеть мифических гоминидов.

Например, в горах Азии вполне вероятно, что снежный человек на самом деле обычный азиатский черный медведь, гималайский бурый медведь или тибетский бурый медведь.

Физические доказательства, которые были собраны о йети в прошлом, например, зубы и волосы, всегда принадлежали другому известному животному, и обычно медведю.

«В заключение, – пишет Фоксон, – если там снежный человек, то это может быть много медведей».

Исследование было опубликовано в bioRxiv.