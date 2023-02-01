 

Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон

01.02.2023, 6:25, Разное
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Здоровый сон – о нем мечтают миллионы людей по всему миру. Зачастую людям не удается нормально выспаться из-за элементарной нехватки времени. И если найти 25-й час в сутках довольно проблематично, то с другой распространенной причиной нарушения сна можно легко бороться.

Эксперты утверждают, что обычная подушка способна испортить весь сон при определенных условиях. Соответственно, чтобы повысить качество сна, ее нужно периодически менять. Кстати, правильный выбор подушки может сказаться и на настроении человека.

Итак, нездоровый сон негативно влияет на состояние организма. К примеру, головная боль с утра, даже если вы спали восемь часов, как раз можно свидетельствовать о том, что подушку пора менять. На эту необходимость также указывают мышечные боли в области лопаток, плеч и шеи.

Кроме того, если вы не можете подолгу заснуть, поворачиваетесь туда-сюда, не можете подобрать удобное положение головы, постоянно сбиваете и распрямляете подушку, значит здоровый сон не состоится – пришла пара идти за новой подушкой.

Эксперт отметил, что срок службы изделия зависит от качества эксплуатации и от наполнителя. Самые инновационные варианты можно эксплуатировать до пяти лет, более простые – меньше. Однако подушку можно дольше держать в сохранности, если использовать чехол для защиты от грязи, влаги и микроорганизмов.

Кстати, здоровый сон можно обеспечить, если регулярно ложиться и вставать в одно и то же время. К примеру, королева Великобритании Елизавета II, как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, отводила на сон 8,5 часов и прожила при этом 96 лет.


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